La guerra nella città di Kharkiv: le immagini dopo i bombardamenti

Un video che mostra le atrocità della guerra tra Russia e Ucraina. Due minuti di immagini, girate da un drone, che mostrano il volto della città di Kharkiv, desolata e distrutta.

Si tratta della seconda più grande città dopo Kiev e la zona residenziale di Saltovka è l'area più grande del territorio dell'ex Urss.

Palazzi che cadono a pezzi, squarciati dai missili, auto, mezzi e strade distrutte. Un giro su una città che sembra non esistere più, breve ma intenso, per testimoniare, in maniera evidente, che tipo di bombardamento è avvenuto. E cosa ne resta dopo.

