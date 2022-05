Ucraina, perde le gambe per una mina russa: il toccante ballo di nozze in ospedale a Leopoli - VIDEO

Rimasta senza gambe per colpa di una mina russa, la 23enne Oksana si è sposata in ospedale a Leopoli. Lei, infermiera di Lysychansk, e il marito, si sono concessi un ballo toccante per festeggiare le nozze, celebrate nella stanza da letto del reparto di chirurgia.