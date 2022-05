Il video degli sposi con gli abiti in fiamme diventa virale. Ma sono le nozze di due stuntman

Ambyr e Gabriel Jessop si sono sposati il ​​7 maggio, facendo qualcosa di molto speciale per mostrare ai loro ospiti perché hanno scelto e perché adorano la loro attività stuntman, professionisti degli acrobazie cinematografiche.

Dopo molte ipotesi, i due stuntman statunitensi hanno scelto l'acrobazia perfetta dando fuoco alla parte posteriore dei vestiti in modo che sembrassero... due sposi in fiamme. Dopo il matrimonio, la coppia è andata in luna di miele e aveva idea che il DJ della cerimonia avesse pubblicato un video su TikTok che mostrava la loro spettacolare trovata. Dopo poche ore, come prevedibile, era diventato virale, raggiungendo 16 milioni di visualizzazioni e 3 milioni di "mi piace".

© Riproduzione riservata