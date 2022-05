USA, l'accorato discorso del senatore democratico Chris Murphy: "Cosa stiamo facendo?"

«Sono qui in ginocchio a pregarvi, vi prego troviamo una strada insieme per mettere fine a questo». E’ l’appassionato appello del senatore democratico Chris Murphy ai colleghi repubblicani a poche ore dalla strage in Texas.

«Perchè vi siete fatti eleggere se la vostra risposta è non fare niente?», è il 'jaccusè del politico.

«Quei bambini non sono stati sfortunati. Non è inevitabile. Quello che è successo succede solo in questo Paese», prosegue parlando del massacro nella scuola elementare come di un’altra Sandy Hook il senatore del Connecticut, stato dove avvenne nel 2012 l’attacco in cui furono uccisi 20 bambini e sette adulti.

"In nessun altro Paese i bambini vanno a scuola pensando che potrebbero essere ammazzati. In nessun altro Paese, solo qui, negli Stati Uniti", dice il senatore che attacca i suoi colleghi: «Questa è una scelta, la nostra scelta, di farlo continuare. Che cosa stiamo facendo?».

Il video del senatore, rilanciato su Twiitter, Instagram e dai media americani, è diventato virale con migliaia di visualizzazioni. Nel suo forte intervento Murphy ha accusato i senatori che non prendono una posizione contro le armi di "endorsement dei killer" e «di non fare nulla, strage dopo strage».

«In nessun altro Paese i genitori devono parlare con i loro figli, come ho fatto io, e spiegare perché qualche volta devono chiudersi a chiave in bagno e restare in silenzio per cinque minuti in caso un uomo cattivo arrivi. Solo qui, negli Stati Uniti», ha insistito Murphy con la voce rotta. Chris Murphy: 'Un’altra Sandy Hook. Queste stragi solo in Usa.

