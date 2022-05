Bambino di 9 anni trova un puma nel bagno: paura a scuola - IL VIDEO

Un bambino di 9 anni che era andato a giocare a calcio in una scuola mne Parque Santo Antônio della città brasiliana di Nova Lima , si è trovato a faccia a faccia il 21 maggio scorso con un grosso puma. L'animale era rinchiuso in in un gabinetto . "Tremavo dalla paura", ha raccontato il bambino al giornale O Tempo. Ma, nonostante lo spavento, nessuno è rimasto ferito.

Per catturare l'animale selvatico, sono intervenuti la Guardia Municipale e i Vigili del fuoco, ma per sedarlo è stata chiamato il veterinario Marcos Motta della Polizia Ambientale Militare , che poi ha rimesso il puma in libertà nella foresta.

© Riproduzione riservata