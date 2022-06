Elezioni in Francia, la Gauche di Mélenchon insidia la maggioranza di Macron

Testa a testa per il Parlamento in Francia: il primo turno delle legislative vede la maggioranza del presidente Macron in grave crisi dopo che la sua coalizione, Ensemble! , ha ottenuto il 25,75% dei voti, solamente lo 0,09% in più dell'alleanza di sinistra guidata da Mélenchon. Eletta al primo turno la leader della destra Le Pen, fuori al primo turno Eric Zemmour.

Decisivo il secondo turno di domenica prossima. Invito all'umiltà del numero uno dell'Eliseo che dovrà cercare il voto di chi non si è recato alle urne: ieri l'astensione ha raggiunto un nuovo record storico, attestandosi al 52,49%.

