Rissa spaventosa tra due famiglie a Disney World... in fila per vedere Topolino - VIDEO

E’ diventato virale un video che mostra una rissa scoppiata mercoledì scorso tra due famiglie a Magic Kingdom, è il primo parco tematico costruito all'interno del centro di divertimenti Walt Disney World a Bay Lake, in Florida, negli Stati Uniti, a circa 22 km a sud ovest di Orlando.

La violenza è stata tale da richiedere l'intervento della sicurezza insieme a vigili del fuoco e paramedici.

Un membro di una delle famiglie coinvolte ha riferito ai media locali che a provocare lo scontro sarebbe stata l’altra famiglia (tutti i membri della quale indossavano la stessa maglietta bianca e pantaloncini rossi) la quale era già stata “bandita” dal team che gestisce Walt Disney World. Infatti, avrebbero dovuto lasciare il loro hotel, nonostante avessero pianificato di rimanere lì per altre due settimane. Inoltre, almeno due membri della stessa famiglia sarebbero stati arrestati, anche se non è chiaro con quali accuse.

La rissa è divampata perché una donna sarebbe stata accusata di aver scavalcato la fila della PhilharMagic di Topolino per ricongiungersi con i familiari: in realtà si era allontanata per prendere il telefono che aveva dimenticato poco distante. La famiglia in “divisa” avrebbe aspettato fuori dall'attrazione per “vendicare” l’affronto.

