Maxischermo cade sui ballerini durante concerto: due feriti - VIDEO

Le autorità di Hong Kong indagano sulle cause di un grave incidente avvenuto giovedì sera durante il concerto dei Mirror, una popolare boy band. Lo riferisce il New York Times. Un grande e pesante schermo video è caduto dal soffitto durante l’esibizione in un locale gestito dal governo, ferendo due ballerini.