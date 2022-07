Prete russo colpisce con una croce un altro sacerdote della Chiesa ucraina - VIDEO

Un prete del patriarcato di Mosca ha aggredito un rappresentante della Chiesa ucraina colpendolo con la croce che portava al collo durante il funerale di un soldato ucraino in un villaggio rurale. Lo riferiscono i media locali, mentre un video dell'episodio è diventato virale. Il sacerdote del patriarcato russo Anatoly Dudko è andato su tutte le furie dopo le parole del prete ucraino, che aveva accusato Vladimir Putin nella sua omelia di aver iniziato la guerra in Ucraina per difendere la fede ortodossa russa.

© Riproduzione riservata