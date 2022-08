La balena Beluga intrappolata nella Senna morta durante l’operazione di trasporto in mare

La balena Beluga rimasto intrappolato nella Senna è morto durante l’operazione di salvataggio che consisteva nel tentativo di riportarlo in mare.

L’esemplare di balena Beluga era rimasta intrappolato nella Senna ed era stata stata prelevata questa mattina dalle acque del fiume. Lo riferisce la Afp, spiegando che sono servite circa 6 ore per sollevare l’animale, che pesa 800 chilogrammi, mediante una rete agganciata a una gru. Il cetaceo è stato collocato su una chiatta per consentire a una squadra composta da una dozzina di veterinari di prestargli le prime cure.

Il beluga, una specie protetta che di solito si trova nelle fredde acque artiche, sarà ora messo in un camion refrigerato e trasportato verso la costa. La balena di quattro metri è stata avvistata più di una settimana fa in direzione di Parigi e si è arenata a circa 130 chilometri nell’entroterra della Manica, a Saint-Pierre-La-Garenne, in Normandia.

Da venerdì, il movimento dell’animale verso l’entroterra è stato bloccato da una chiusa a Saint-Pierre-La-Garenne, 70 chilometri a nord-ovest di Parigi, e le sue condizioni di salute sono peggiorate dopo che il cetaceo si è rifiutato di mangiare. Le sue condizioni erano comunque state giudicate «soddisfacenti» dal team di veterinari che lo ha soccorso. In una chiusa del porto di Ouistreham, nel Canale della Manica, è stato preparato un bacino di acqua di mare per l’animale, che vi trascorrerà tre giorni sotto osservazione in vista del rilascio. Ma è stato tutto inutile.

