Gorbaciov, in tv l'addio di Putin: inchino e bouquet di rose rosse - VIDEO

In silenzio, con un grande bouquet di rose rosse, solo un accenno di inchino e il segno della croce. Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha reso omaggio alla salma dell’ex leader sovietico, Mikhaiul Gorbaciov, che riposa in un’ampia sala vuota e semi illuminata all’Ospedale centrale di Mosca dove è morto il 30 agosto il primo presidente dell’Urss.

Le immagini di Putin che depone le rose vicino alla bara aperta di Gorbaciov, prima di fermarsi per un minuto di raccoglimento, sono state diffuse dalla tv di Stato, poco dopo che il portavoce del Cremlino aveva annunciato che il presidente, per incompatibilità con la sua agenda di lavoro, non potrà essere presente alle esequie previste sabato nella capitale russa.

