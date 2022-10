Francia: tornado colpisce il Nord, decine di case distrutte

Un tornado ha colpito il nord della Francia e in particolare i dipartimenti del Pas-de-Calais e quello della Somme, nelle Hauts-de-France. Come riportano i media locali, Bihucourt, paesino di 375 abitanti, è stato devastato. Decine di tetti sono volati via, alcune case sono crollate, molti alberi sradicati, la chiesa è andata in parte distrutta. Non ci sono però morti. Il sindaco, Benoit-Vincent Caille, ha fatto sapere che quasi la metà degli abitanti sono stati evacuati temporaneamente.

In circa 150 hanno passato infatti la notte tra domenica e lunedì nella sala delle feste del Comune. «Abbiamo visto scene di persone smarrite, angosciate. Una situazione quasi surreale, apocalittica», ha spiegato invece il sindaco della vicina Bapaume, Jean-Jacques Cottel. Nella Somme, pioggia e grandine hanno fatto danni materiali nelle zone di Amiens e Conty. In particolare mini-tornado che ha attraversato la cittadina di Conty da nord a sud ha provocato l’evacuazione di una decina di famiglie dalle proprie case. Anche in questo caso, non ci sono persone ferite. Sul posto è giunto il prefetto, Etienne Stoskopf. Su Twitter, il ministro degli Interni Gèrald Darmanin ha espresso solidarietà agli abitanti dei comuni colpiti.

