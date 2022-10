Pilota cubano in fuga atterra negli Usa con un Antonov russo: il volo a pelo d'acqua VIDEO

Un pilota cubano è fuggito dal suo paese per recarsi negli Stati Uniti, dove è atterrato in Florida a bordo di un aereo russo monomotore: un volo basso, a pelo d'acqua, per sfuggire ai radar. Lo hanno reso noto le autorità aeroportuali di Miami. Verso le 11:30 ora locale di venerdì (1530 GMT), un Antonov AN-2, un biplano a elica di fabbricazione russa, è atterrato in un aeroporto nel sud della Florida, hanno aggiunto. Il pilota ha detto che «stava fuggendo dal suo paese e che proveniva da Sancti Spìritus», una regione al centro del Paese. Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera americana.

The migrant has been intercepted by U.S. Customs and Border Protection officers and is now in their custody.

Authorities are curious , how the pilot flew by the Naval Air Station Key West and the Homestead Air Reserve Base ? pic.twitter.com/VwQhmzZZDd

