La palpebra non si apre più. Incidente per Katy Perry a Las Vegas e immagine virale su Tik Tok VIDEO

Un curioso episodio a poche ore dal suo 38esimo compleanno. Durante un'esibizione a Las Vegas Katy Perry si è dovuta fermare perchè improvvisamente non riusciva più ad aprire la palpebra destra. Un post virale la ritrae mentre si aiuta con la mano a rimettere le cose a posto. Il gesto della Perry è stato subito immortalato su Tik Tok con un video diventato virale con milioni di visualizzazioni.

Ma cosa è realmente accaduto? Numerose le "elucubrazioni" dei fan. Tanti hanno derubricato l'episodio ironicamente. "Il robot ha avuto un problema tecnico", "Guasto meccanico", "Clone fallito", sono stati alcuni dei commenti degli utenti sui social, paragonando la cantante a un robot per via del movimento quasi meccanico esercitato con la mano. Ma la reale spiegazione sembra essere quella di un "fuori programma" accaduto con le ciglia finte: la colla si sarebbe attaccata alla palpebra inferiore non dando modo alla Perry di aprire l'occhio. Sostanzialmente, dunque, un problema di make-up.

