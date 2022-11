Presidente ucraino Volodymyr Zelensky apparirà nel prossimo episodio del talk show «My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman» su Netflix. Lo riferisce in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta Tv pubblicando immagini delle riprese girate nei tunnel della metropolitana di Kiev. Il video è diventato virale sui social.

© Riproduzione riservata