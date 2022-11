Mistero Ufo in Cina, avvistato un nuovo oggetto volante non identificato. Ecco la possibile spiegazione

Nuovo avvistamento Ufo in Cina: gli abitanti della contea di Minquin (nella provincia del Gansu) hanno ripreso con i cellulari un oggetto volante non identificato che ha lasciato dietro di sé una scia che lo fa apparire come un enorme "girino" nel cielo notturno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NowThis (@nowthisnews)

Il video è stato condiviso da NowThis sui social. Man mano che l'oggetto si avvicina alla telecamera, le scie aumentano di dimensioni creando un'immagine davvero suggestiva. Naturalmente sui social network si è scatenato il dibattito tra chi fa ironia e chi sostiene che si tratti di qualcosa di inspiegabile. Un utente di Instagram ha commentato: "Va bene, qualcuno può dirmi cos'è così posso dormire stanotte?"

Immagine simile alla scia del Falcon 9 della SpaceX di Elon Musk

In realtà, il lampo e e la scia nella notte ricordano immagini simili già vista in passato, come quella apparsa nei cieli della California meridionale nell'ottobre del 2018. L'oggetto che anche allora aveva scatenato sui social l'"allarme Ufo" in realtà era il Falcon 9 della SpaceX di Elon Musk, lanciato dalla base Vandenberg della Air Force, 210 chilometri a nord di Los Angeles.

Come già accaduto in passato, il lancio illuminò la notte nell'attrito con l'atmosfera producendo l'effetto visivo di una cometa.

© Riproduzione riservata