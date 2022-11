Naomi Biden, la nipote del presidente si sposa alla Casa Bianca

Sarà un weekend di festa alla Casa Bianca che ospita oggi il primo matrimonio da quasi un decennio, e domani il "lunch" per l’ottantesimo compleanno del presidente, Joe Biden.

Si sposa Naomi Biden, la nipote più grande del presidente, la prima della sua generazione a convolare a nozze: è la figlia di Hunter Biden e della sua prima moglie, Kathleen Buhle. La 28enne avvocatessa sposerà Peter Neal, 25 anni, quattro anni più giovane, laurea in giurisprudenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NKB (@naomibiden)

E’ decisamente raro che l’imponente edificio bianco al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington venga adornato con ghirlande di fiori bianchi: dal 1812 queste sono solo le 19esime nozze che vi si celebrano (tra le altre quelle della figlia di Richard Nixon nel 1971, e quelle del fotografo ufficiale di Barack Obama, Pete Souza, nel 2013).

Si sa che la cerimonia si terrà alle 11:00 sul South Lawn, uno dei giardini (la giornata è fredda ma soleggiata e senza vento); e sarà seguita da un pranzo privato per la famiglia con la festa di nozze; più una serata danzante, che si terrà sempre alla Casa Bianca. Per il resto la Casa Bianca ha rilasciato pochi altri dettagli sul matrimonio, se non il fatto che sarà la famiglia Biden a pagare e che l’evento sarà chiuso alla stampa.

Domani invece la 'first lady' Jill ospiterà un pranzo per il compleanno del presidente che così diventa il primo presidente ottuagenario degli Stati Uniti.

