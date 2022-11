Kiev: "L'esercito russo sta bombardando Kherson". Zelensky: ieri 400 esplosioni nell’est del Paese

«La Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi, e li raggiungerà». Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito all’operazione militare in Ucraina, rispondendo al presidente Volodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di non volere negoziare con Kiev e di essere invece intenzionata ad ottenere solo una pausa nelle ostilità. Lo riferisce l’agenzia Tass. "Il fine dell’operazione militare russa in Ucraina - ha aggiunto Peskov - non è provocare un cambio di regime a Kiev.

«L'esercito russo ha bombardato ieri l'Est dell’Ucraina per 400 volte. Le battaglie più feroci sono in corso nella regione di Donetsk. Nel Sud del Paese stiamo mantenendo la difesa, stiamo distruggendo in modo coerente e calcolato il potenziale degli occupanti». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video su Facebook.

Kiev: "L'esercito russo sta bombardando Kherson"

«L'esercito russo sta bombardando Kherson, liberata 10 giorni fa, sono state colpite infrastrutture civili. Ci sono feriti tra la popolazione": Lo rende noto il vicepresidente del consiglio regionale Yuriy Sobolevsky, come riporta Unian. La pubblicazione «Suspilne Kherson» ha riferito di una serie di esplosioni nella città a cominciare dalle 11 di questa mattina. Secondo la Direzione della polizia nazionale di Kherson, ci sono morti e feriti in seguito ai bombardamenti dell’esercito russo su infrastrutture civili della città, come riporta Unian.

© Riproduzione riservata