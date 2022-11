Pescato (e rilasciato) in Francia un pesce rosso di trenta chili VIDEO

Si chiama Carota ed è un enorme pesce rosso, della specie carpa koi, di ben trenta chilogrammi di peso. E’ stato pescato, e poi rilasciato, da Andy Hackett un pescatore francese, nelle acque del lago Bluewater nello Champagne, in Francia. Il pesce era stato gettato nel lago 20 anni fa e da allora si è rivelato un ospite lacustre molto sfuggente e difficile da incontrare per i pescatori del posto. E’ strano perché i pesci rossi sono normalmente abbastanza grandi da vivere in una ciotola nelle case delle persone occupando poco spazio e dando pochi problemi. Hackett ci ha messo 25 minuti per pescare il pesce, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Carota, chiamato così per il colore arancione, è una specie ibrida di carpa e koi, e si pensa che sia la seconda più grande del suo genere mai catturata. Il pescatore 42enne ha dichiarato: «Ho sempre saputo che Carota era lì, ma non avrei mai pensato che l’avrei preso. Sapevo che era un grosso pesce quando ha preso la mia esca ed è andato da una parte all’altra e su e giù. Poi è venuto in superficie a 30 o 40 metri e ho visto che era arancione». Poi, Andy ha posato per una foto, prima di rilasciarlo nuovamente in acqua.

© Riproduzione riservata