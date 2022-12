Svelato il mistero del felino bianco, era stato scambiato per un puma. Ecco cos'è - VIDEO

La Colombia ha confermato il primo caso di ocelot albino di cui si ha notizia, dopo aver effettuato test genetici su un felino con pelliccia bianca e occhi rossi trovato da cucciolo, nella zona rurale di Amalfi. Inizialmente si pensava che l'esemplare fosse un puma jaguarundi. Il Parco di Conservazione di Medellin ha effettuato test genetici sull'animale, concludendo che si trattava in realtà di un leopardus pardalis, una specie autoctona di ocelot presente in tutte le Americhe. "Finora questo è il primo caso conosciuto al mondo di un leopardus pardalis albino, un gattopardo", ha dichiarato Jorge Aubad, direttore del Parco di conservazione di Medellin. Il felino soffriva di diverse malattie ed è stato sottoposto a molte cure nell'ultimo anno, ha aggiunto. E' inoltre cieco e incapace di mimetizzarsi, quindi non adatto a vivere nel suo habitat naturale.

