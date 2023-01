Spettacolare evento della natura: il video della balena grigia che partorisce accanto a una barca

Un gruppo di appassionati di balene al largo di Dana Point, nel sud della California, lunedì scorso ha avuto l’opportunità di assistere in “prima fila” a un raro evento naturale: il parto di una balena grigia. "Ieri pomeriggio abbiamo festeggiato un nuovo anno e un nuovo cucciolo di balenottera!", si legge sulla pagina Facebook del Capt. Dave's Dana Point Dolphin & Whale Watching Safari che ha pubblicato il video dello spettacolare evento.

L'incontro, ha spiegato l’equipaggio, è stato il primo in oltre 25 anni di osservazione delle balene. "Questa è la prima volta per tutti noi". Il filmato mostra come il legame tra la mamma e il cucciolo avviene istantaneamente, e il neonato inizia a usare le sue abilità di nuoto nel nuovo mondo in cui è arrivato, mentre scivola con grazia intorno a sua madre.

