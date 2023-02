Terremoto in Turchia, la devastazione in un video ripreso da un drone

I filmati dei droni mostrano il disastro nella provincia turca di Hatay, il giorno dopo che il terremoto ha colpito il Paese e la vicina Siria, uccidendo più di 5.000 persone in tutta la regione e ferendone altre migliaia.

Sono circa 13,5 milioni in Turchia le persone in qualche modo colpite dal terremoto. Lo riferiscono le autorità di Ankara, aggiungendo che l’impatto del forte sisma è stato avvertito in un’area che si estende per circa 450 km da Adana (Ovest) a Diyarbakir (Est) e 300 km da Malatya (Nord) a Hatay (Sud). Le autorità siriane hanno riferito di morti fino a Hama, a circa 100 km dall’epicentro.

