Ucraina: spuntano carri armati gonfiabili per confondere i russi e fargli sprecare missili?

Durante il conflitto con la Russia, l'Ucraina starebbe utilizzando decine di veicoli e lanciamissili gonfiabili simili a castelli gonfiabili per bambini, posizionati sul campo di battaglia come "esca" per confondere il nemico. Le esche sono realizzate da Inflatech Decoys, un produttore ceco specializzato in equipaggiamento militare falso, che ha registrato un aumento delle vendite nell'ultimo anno. Lo riferisce Reuters, precisando che l'azienda non conferma gli acquisti da parte di Kiev.

Le esche, realizzate in plastica leggera, hanno un'impronta termica che le rende visibili ai radar e possono essere gonfiate in pochi minuti. Ogni modello ha un costo variabile tra i 10mila e i 100mila dollari. Queste esche sono utilizzate per spingere il nemico a concentrare il fuoco su falsi bersagli, risparmiando risorse preziose e costose. Le esche sono state utilizzate anche dalle forze alleate durante la seconda guerra mondiale per confondere gli avversari.

