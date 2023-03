Sente bussare alla sua porta: fuori c'è un alligatore che gli morde una gamba VIDEO

Un uomo è stato morso sulla gamba da un inaspettato visitatore in Florida: un alligatore che lo aspettava proprio davanti alla sua porta. Il 4 marzo, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha ricevuto una chiamata in cui veniva segnalato l'accaduto. L'uomo di 56 anni ha riportato ferite non mortali e il rettile, lungo 2,74 metri, è stato poi catturato da un cacciatore di alligatori.

Secondo WKMG, rete affiliata della CNN , Scot Hollingsworth, residente a Daytona Beach, stava guardando la TV quando ha sentito un "colpo" alla porta.

"Sono saltato in piedi e mi sono diretto e ho aperto la porta - ha raccontato il 56enne - sono uscito mentre cercavo di raggiungere le luci e sono uscito a malapena dalla porta". Poi improvvisamente è stato aggredito dall'animale.

Il sito web della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission spiega che, con il riscaldamento del clima, è probabile che si incontrino più alligatori del solito. Il consiglio è di mantenere sempre una distanza di sicurezza, di non nutrire mai un alligatore e di fare il bagno solo in aree designate durante le ore diurne. In Florida ci sono circa 1,3 milioni di alligatori, secondo il sito web della commissione.

