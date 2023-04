Le piante "urlano" quando vengono tagliate o non ricevono acqua. Ma non possiamo sentirle

Le piante emettono rumori acuti che gli esseri umani non possono sentire, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Cell. Questi rumori hanno un volume simile a quello di una normale conversazione umana ma sono troppo acuti per essere uditi dall'uomo. Gli scienziati dell'Università di Tel Aviv hanno scoperto che le piante emettono questi rumori quando sono stressate da siccità, infezioni o tagli. Le piante che non sono stressate sono quasi silenti.

Non si sa ancora con certezza come le piante producano questi rumori, ma gli scienziati sospettano che sia un processo passivo legato alla cavitazione. Le piante emettono suoni diversi in base al tipo di stress e al tipo di pianta. Nell'esempio audio che pubblichiamo in questa pagina è riportato il suono emesso da una pianta di pomodoro.

Questa scoperta potrebbe essere molto utile per l'agricoltura, ad esempio, le piante di pomodoro emettono suoni di stress prima di iniziare a sembrare disidratate. Gli scienziati hanno anche scritto un brevetto per regolare l'irrigazione utilizzando informazioni acustiche. Non è ancora chiaro se le piante "sentano" dolore nel senso umano del termine, ma si sa che scambiano informazioni con il loro ambiente. Alcuni animali, come falene, pipistrelli e topi, potrebbero sentire questi suoni. Inoltre, le piante potrebbero anche reagire a questi suoni e il team di ricerca sta attualmente testando questa ipotesi.

