Anche i delfini fanno surf: le immagini straordinarie in un video

Le riprese straordinarie di Adam Fitzroy, pubblicate sulla pagina Instagram di MidCoast Aerial Photography, hanno fatto il giro del web, incantando migliaia di utenti. Le immagini, riprese da un drone, mostrano una scena tanto affascinante quanto insolita: un branco di delfini che si gode un'energica sessione di surf al largo delle coste di Forster, nel Nuovo Galles del Sud, Australia.

Le immagini, in tutto il loro splendore aereo, mostrano i delfini che si muovono sinuosamente tra le onde, cavalcandole con una grazia e un'abilità da fare invidia a qualsiasi surfista. La performance di questi magnifici animali marini sembra essere stata un vero e proprio momento di gioco, come suggerisce Fitzroy nel suo post Instagram, commentando che i delfini locali "hanno avuto un sacco di tempo libero durante il loro momento di gioco".

L'abilità dei delfini nel navigare le onde dell'oceano non è una novità per gli scienziati e i ricercatori. Questi mammiferi marini sono conosciuti per la loro intelligenza, la loro capacità di apprendimento e il loro comportamento giocoso. Ma vedere un'intero branco di delfini impegnato in un'attività tanto "umana" come il surf, catturata così splendidamente da Fitzroy, è davvero un'esperienza affascinante e una dimostrazione dell'armonia tra le creature marine e il loro ambiente.

© Riproduzione riservata