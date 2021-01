Fabrizio De André - Bocca di rosa

Per capire veramente chi fosse "Bocca di Rosa", dobbiamo innanzitutto conoscere gli altri personaggi femminili presenti nell'album Volume I.

De André ci presenta Barbara, come ragazza giovane e senza pensieri che rimanda l'amore vero ad un'altra età.

Quindi, possiamo dire senza troppa poesia, che Barbara è una ragazza a cui piace divertirsi senza preoccuparsi troppo per chi le sta innanzi... "gioca con gli occhi e con il cuore di chi forse la odierà"...

Su "Via del Campo" troviamo una donna che sicuramente è una prostituta e che viene presentata con occhi molto diversi.

Lei passa da essere "graziosa" a "bambina" a "puttana"...

Troviamo anche la "mirabile visione" su Carlo Martello, che si concede al sire per "rispetto alla corona" (tentando di approfittare solo dopo do ciò che è successo).

Bocca di Rosa non è niente di tutto ciò... lei è una donna che mette l'amore sopra ogni cosa e, ci dice Faber, non lo fa per professione.

La canzone trae in inganno, in quanto ci fa intendere che la donna sia una libertina.

Il controsenso più grande è dato dal fatto che le comari di Sant'Ilario vengono presentate come "cagnette".

Se Bocca di Rosa fosse una libertina/prostituta, le cagnette avrebbero tutto il diritto di arrabbiarsi, invece la canzone difende abbastanza palesemente la donna.

Bocca di Rosa è una persona estremamente buona verso il prossimo, tanto che scatena le ire di coloro che non riescono ad essere come lei.

La vecchia zitella, che si sente come Gesù nel tempio e che non ha mai provato l'amore (di nessun tipo), rappresenta il cosiddetto lupo travestito da pecora, tanto che "corrompe" le cagnette gelose che si appellano alla giustizia terrena (i gendarmi) per cacciare la donna.

Bella la frase scritta nel cartellone "con te se ne parte la primavera" (la primavera indica la novità... l'amore nuovo).

Il riscatto per Bocca di Rosa avviene nel paese successivo (molta più gente di quando partiva).

L'amore attira le folle. Ovviamente tra quella folla c'è anche chi la schernisce (chi si prenota per due ore).

Viene da chiedersi a questo punto se l'amor profano è Bocca di Rosa oppure è il parroco (che tra un miserere e un'estrema unzione si concede il bene effimero della bellezza).

