Michele Bravi, ecco il video del nuovo singolo "Mantieni il bacio"

E' uscito oggi video del nuovo singolo di Michele Bravi, "Mantieni il bacio", già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 22 gennaio. "Mantieni il bacio" e il singolo "La vita breve dei coriandoli", fuori dal maggio scorso, anticipano il nuovo concept album di Michele "La geografia del buio", in uscita il 29 gennaio in tutti i digital stores, in formato CD e in vinile.

Michele Bravi e l'attore Francesco Centorame ("Skam", "Gli anni più belli") sono i protagonisti di una narrazione cinematografica: immersi in uno stato allucinatorio, reso in forma visibile e tangibile da una nebbia che si insinua, invade e pervade ogni spazio, avvolge e inghiotte ogni cosa, ogni individuo. L'amore è l'unica salvezza, l'unica forza in grado di dipanarsi quella fitta coltre bianca. Il video di "Mantieni il bacio", nato da un'idea di Michele Bravi e prodotto da Think-Cattleya, è diretto dal giovane regista cinematografico Nicola Sorcinelli, vincitore nel 2017 del Nastro d'Argento per il cortometraggio "Moby Dick".

© Riproduzione riservata