Cosa significa Maneskin? E come si pronuncia?

Cosa significa Maneskin in italiano? E come si promuncia? Il nome della band romana che ha vinto Sanremo 2021 si scrive, correttamente, così: Måneskin. È una parola danese che significa “chiaro di luna”. E la “å” si pronuncia con un suono intermedio tra la a e la o. Il simbolo sopra la vocale, infatti, non è un "cerchietto" ma una piccola “o”, a indicare la mutazione che il suono originario ha subito nel tempo. Da un punto di vista di pronuncia Å e å corrispondono infatti a Ò/ò (“o” aperta). Sia il Norvegese che soprattutto il Danese ammettono in alcuni casi le grafie equivalenti Aa e aa.

La storia dietro al nome del gruppo è molto curiosa, ed è stata spesso raccontata dalla stessa Victoria De Angelis. La band nata nel 2015, infatti, ha suonato per diversi mesi senza avere un nome finché non è stato necessario crearne uno nel 2016 per partecipare al concorso musicale Pulse - High School Band Contest. E’ stato proprio in quell’occasione che gli altri membri della band hanno incaricato Victoria di trovare un nome che potesse essere adatto alla giovane formazione rock. La bassista ha origini danesi e quando ha proposto “Maneskin”, la scelta è piaciuta subito a tutti i componenti del gruppo (Damiano David, voce, Thomas Raggi, chitarra ed Ethan Torchio, batteria).

