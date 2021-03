I fan di Niall Horan festeggiano un anno dall'uscita dell'album “Heartbreak Weather” - VIDEO

I fan oggi festeggiano sui social un anno dall'uscita del secondo album di Niall Horan “Heartbreak Weather”. Gli hashtag #1YearOfHBW e #1YearOfHeartbreakWeather hanno raggiunto la vetta delle tendenze su Twitter. Il disco, preceduto dal singolo Nice To Meet Ya e dall’inedito Put a little love on me, uscì il 13 marzo 2020 dopo il successo di “Flicker”, che segnò il debutto dell'artista irlandese.

IL MESSAGGIO DI NIALL AI FAN SULL’USCITA DI HEARTBREAK WEATHER

“Ciao fan. Voi persone meravigliose siete state con me da quando avevo 16 anni e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza. Questo album non sarebbe stato possibile senza di voi, mi ispirate a scrivere musica e voglio sempre renderervi felici... vi amo così tanto. Accompagniamo questo piccolo per strada, balliamo, piangiamo, facciamo crollare i soffitti, fate tutto ciò che volete”.

La fortunata carriera di Niall Horan comincia nel 2010 con la partecipazione alle audizioni allo show britannico The X Factor. Dopo aver impressionato i giudici e passato le selezioni, Niall viene incluso da Nicole Scherzinger e Simon Cowell in un nuovo gruppo musicale. Horan e i suoi compagni di viaggio, si classificano terzi al termine dello show e un anno dopo cominciano la loro straordinaria carriera. Dopo aver firmato con l’etichetta discografica Syco di Simon Cowell, nel 2011 Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson formano i One Direction. Diventati subito un vero e proprio fenomeno pop, il gruppo pubblica ben cinque album Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four e Made in the A.M.

