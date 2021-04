Madame conquista la vetta dell'hit parade. Ecco il video di "Voce"

La diciannovenne Madame, dopo aver partecipato al festival di Sanremo, porta il suo album d’esordio semplicemente intitolato «Madame» al numero uno dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al secondo posto, i vincitori del festival, i Maneskin con Teatro d’Ira - Vol. 1, in attesa di prendere parte all’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Rotterdam. Entra direttamente al terzo posto (unica new entry della settimana), la versione deluxe dell’ultimo album del duo Psicologi, Millennium Bug X, che conquista anche il primo posto tra i vinili. Scivola al quarto posto, il dominatore di sette giorni fa, il rapper Massimo Pericolo con Solo tutto. E’ stabile in quinta posizione Mace con Obe, davanti a Capo Plaza con Plaza, in risalita di due gradini. Settimo Justin Bieber con Justin (perde una posizione). Rientra in top ten Sfera Ebbasta con Famoso, precedendo Emis Killa & Jake La Furia con la riedizione di 17 Dark Edition e Marracash con Persona. Tra i singoli non mollano Colapesce Dimartino con la loro Musica Leggerissima, tormentone festivaliero.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 2 all’8 aprile 2021:

1) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

2) TEATRO D’IRA - VOL. I, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) MILLENNIUM BUG X, PSICOLOGI (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

4) SOLO TUTTO, MASSIMO PERICOLO (PLUGGERS-SONY)

5) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER

MUSIC)

7) JUSTICE, JUSTIN BIEBER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) 17 DARK EDITION, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA (EPIC-SONY)

10) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SME)

2) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI)

3) LA GENESI DEL TUO COLORE, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

4) CHIAMAMI PER NOME, FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ (RCA RECORDS

LABEL-SME)

4) LADY, SANGIOVANNI (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) MILLENNIUM BUG X, PSICOLOGI (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

2) SOLO TUTTO, MASSIMO PERICOLO (EPIC-SONY)

3) HARRY STYLES, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

4) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

5) FINE LINE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY). (ANSA).

© Riproduzione riservata