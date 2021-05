Colapesce e Dimartino, ecco il video di "Musica leggerissima" al top su YouTube

Nonostante un 9% in meno di views, è sempre il video di «Musica leggerissima», tormentone proposto a Sanremo da Colapesce e Dimartino, a guardare tutti dall’alto nella classifica dei videoclip più visualizzati su YouTube, riuscendo a raccogliere quasi tre milioni di visualizzazioni nell’ultima settimana. Impennata lunga un 5% di views in più fino al secondo posto per il videoclip del brano «Ti raggiungerò», ultima uscita di Fred De Palma, maggiore esponente del reggeaton all’italiana.

Gradino più basso del podio guadagnato da Irama con il video de «La genesi del tuo nome», anche questo un brano in gara a Sanremo, l’unico però che non abbiamo visto eseguito dal vivo a causa di un caso di Covid riscontrato in un membro dello staff dell’ex vincitore di «Amici di Maria De Filippi».

