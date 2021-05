Il pupillo di Madonna, il cantante e modello Nick Kamen, è morto all’età di 59 anni. Lo riporta la Bbc citando un amico di famiglia dopo che sui social si erano diffusi tributi e ricordi all’artista, famoso per la sua hit del 1986 "Each Time You Break My Heart" e l’iconica pubblicità dei Levi's 501. La causa del decesso non è al momento nota.

Tra i tributi sui social quello dell’amico Boy George: «R.I.P uomo più bello e dolce del mondo», ha scritto su Instagram.

