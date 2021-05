Esce l'attesa raccolta "Amy Winehouse At The BBC" - VIDEO

"Amy Winehouse At The BBC" è una raccolta disponibile in 3LP e 3CD che racconta le molte straordinarie esibizioni di Amy Winehouse, probabilmente il più grande e genuino talento emerso nella musica britannica negli ultimi decenni. Sarà pubblicato domani 7 maggio 2021, su etichetta UMC / Island.

Per la prima volta questa versione aggiornata offre versioni solo audio delle canzoni presenti in "A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland" e "BBC One Sessions Live at Porchester Hall. Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un’ulteriore prova di quanto fosse un’artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente.

