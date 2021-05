Nick Kamen, "Loving You Is Sweeter Than Ever" torna in classifica Itunes - VIDEO

Nick Kamen, che domina la classifica Itunes con "Each Time You Break My Heart", arriva in quarta posizione con un altro suo fondamentale successo anni '80, parliamo di «Loving You Is Sweeter Than Ever», cover di un brano del 1966 scritto da Stevie Wonder per i Four Tops. Altra nuova entrata al quinto posto, si tratta del cantautore romano Ultimo e di «Buongiorno vita», suo ultimo singolo presentato durante un seguitissimo concerto in streaming in diretta dal Colosseo.

Fred De Palma è il più seguito esponente del reggeaton all’italiana, ha già sfornato due hit dai numeri stratosferici in rete come «Una volta ancora» e «Paloma"; per l’estate 2021 propone invece «Ti raggiungerò», che nella particolare chart occupa il sesto posto. Tornando ad «Amici di Maria De Filippi», scende in settima posizione «0 passi» di Deddy. Di nuovo Nick Kamen all’ottavo posto, la canzone stavolta è «I Promised Myself», singolo estratto dall’album «Move Until We Fly» del 1990.

Nona posizione occupata da «Friday», singolo del DJ britannico Riton e della band scozzese Nightcrawler; il brano, che vede la partecipazione delle celebrità di internet Mufasa e Hypeman, contiene un campionamento di Push the Feeling On, singolo di successo dei Nightcrawlers del 1992. Chiude la top ten un altro concorrente in gara ad «Amici», lui è il rapper Aka 7even e il suo inedito si intitola «Mi manchi».

