Francesco Renga presenta la sua "Estate 2021": un "Restarts" al profumo di Sicilia - L'INTERVISTA

Cominciamo dai capelli. Da quella promessa di non tagliarli fino a che la vita non avesse ripreso a girare. Un simbolo, della lunghezza del tempo, l’ultimo tempo, quel futuro che nemmeno si vedeva, quello che sembrava bloccato in un presente cristallizzato e che invece ora (sembra) passato. Una spuntatina Francesco Renga l’ha data, per liberare gli occhi, per ricominciare a guardare oltre. A quando tornerà sul palco, a cantare.

C’è “uno spettacolo speciale per un’occasione speciale”. Il tour, “Acustic trio – Estate 2021” sarà a dimensione umana. Un giro irripetibile, senza sequenze, alla vecchia maniera.

Due date, il 20 agosto “Sotto il Vulcano” di Zafferana Etnea e la seconda, il 21 al “Restarts” di Messina, dentro Villa Dante. In entrambe c’è la terra di sua madre Jolanda…

