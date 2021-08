"Mille": ecco il video di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti che spopola su YouTube

Rimasta praticamente identica alla scorsa settimana la classifica dei videoclip musicali più cliccati negli ultimi sette giorni in Italia su YouTube, con oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni infatti è il videoclip di «Mille» il più cliccato; il brano, nel mirino del Codacons per i riferimenti nel testo e nel video al marchio Coca-Cola, è frutto della collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Spodestato dopo mesi dalla prima posizione il video di «Malibu», nuovo singolo di Sangiovanni, finalista all’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», che si ritrova dunque al secondo posto.

Conferma anche sul gradino più basso del podio, parliamo della coppia formata dal rapper Rocco Hunt e dalla cantante e attrice spagnola Ana Mena, già vincente la scorsa estate con «A un passo dalla luna», pluricertificato di platino sia in Italia che in Spagna, che oggi torna con il nuovo tormentone «Un bacio all’improvviso».

Sale al quarto posto «Mi fai impazzire», rap romantico interpretato da Blanco, giovanissimo nuovo fenomeno della scena italiana, e Sfera Ebbasta, il trapper più seguito nel circuito musicale nazionale. Impennata fino alla quinta posizione per «Mohicani», duetto tra i salentini Boomdabash e Baby K, brano scritto da Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Takagi&Ketra, per quel che riguarda le hit, una squadra praticamente imbattibile. Sale al sesto posto «Movimento lento» brano confezionato in duetto da Annalisa e Federico Rossi, il Fede di Benji&Fede.

Anche Elettra Lamborghini propone il proprio tormentone estivo, si intitola «Pistolero» e nell’ultima settimana raccoglie oltre 2 milioni e mezzo di ascolti, aggiudicandosi così la settima posizione. Sale all’ottavo posto Fred De Palma, primo e maggiore esponente del reggaeton in Italia, che insieme alla brasiliana Anitta confeziona «Un altro ballo». Precipitano in nona posizione i Maneskin con «I Wanna Be Your Slave», nuovo singolo estratto da «Teatro d’ira - Vol. 1» con il quale la band romana sta mantenendo il successo a livello globale inaugurato con la vittoria dell’Eurovision Song Contest. A chiudere la top ten ci pensano Noemi e Carl Brave con la hit estiva «Makumba»

