Musica: "Mille" triplo platino, il videoclip è il più visualizzato su YouTube

Rimasta praticamente identica alla scorsa settimana la classifica dei videoclip musicali più cliccati negli ultimi sette giorni in Italia su YouTube, con oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni infatti è il videoclip di «Mille» il più cliccato; il brano, nel mirino del Codacons per i riferimenti nel testo e nel video al marchio Coca-Cola, è frutto della collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

La top ten

Spodestato dopo mesi dalla prima posizione il video di «Malibu», nuovo singolo di Sangiovanni, finalista all’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», che si ritrova dunque al secondo posto. Conferma anche sul gradino più basso del podio, parliamo della coppia formata dal rapper Rocco Hunt e dalla cantante e attrice spagnola Ana Mena, già vincente la scorsa estate con «A un passo dalla luna», pluricertificato di platino sia in Italia che in Spagna, che oggi torna con il nuovo tormentone «Un bacio all’improvviso».

Un duetto anche in quarta posizione, coinvolti stavolta Annalisa, ex «Amici di Maria De Filippi», e Federico Rossi, il Fede di Benji&Fede, che con «Movimento lento» inaugura la sua nuova carriera da solista. Quinto posto per Elettra Lamborghini, anche lei propone una hit dal titolo «Pistolero», e il video raccoglie oltre 2 milioni di visualizzazioni in una settimana. Ancora un duetto al sesto posto ma stavolta ci spostiamo in zona urban, loro sono Blanco, nuovo fenomeno del rap italiano, e Sfera Ebbasta, che da anni domina la scena trap; oggi si ritrovano a duettare in «Mi fai impazzire».

Scende in settima posizione Fred De Palma, più importante esponente del reggeaton all’italiana, il singolo si intitola «Un altro ballo», il video raccoglie quasi due milioni di click. In ottava posizione la collaborazione tra i salentini Boomdabash e Baby K, il brano è stato scritto da Federica Abbate e Rocco Hunt ed è stato prodotto dalla premiata ditta Takagi&Ketra, il titolo del singolo è «Mohicani». Nona posizione per Noemi e Carl Brave, il video è quello del duetto estivo «Makumba». A chiudere la top ten ci pensa un altro ex «Amici», Irama, con il video dell’ultimo singolo «Melodia proibita».

Mille è triplo platino

"Mille", la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, prodotto da d.whale e attualmente al terzo posto della Top50 Italia di Spotify, ha già superato 85 milioni di stream audio/video, di cui 45 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate.

Il video di "Mille", di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni '60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere. L’apparente tranquillità iniziale e la sensazione di relax trasmessa si tramuta gradualmente in una situazione di caos totale ma silenzioso, tanto che lo spettatore quasi non riesce a percepirlo, prima delle scene finali, confuso dalle espressioni statuarie dei protagonisti della clip, indifferenti a ciò che li circonda.

La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

