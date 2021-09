Shazam, è Cold Heart di Elton John e Dua Lipa il più cercato della settimana - IL VIDEO

Nuove facce in vetta alla classifica dei brani più cercati in Italia nell’ultima settimana tramite Shazam. Al primo posto si posizionano Elton John e Dua Lipa, uniti per la prima volta in un duetto dal titolo «Cold Heart», primo singolo che anticipa il nuovo album di Elton John e che vanta la produzione del dj di fama internazionale Pnau. Si accomoda dunque al secondo posto «Love Tonight», brano del 2017 confezionato dal duo australiano Shouse. Gradino più basso del podio occupato da Ed Sheeran, ormai il re del pop mondiale, il brano si intitola «Bad Habits», segna il suo ritorno dopo due anni di silenzio e anticipa l’uscita del nuovo disco «=», prevista per il prossimo 29 ottobre.

Passi indietro fino al quarto posto per «Stay», il duetto che unisce il rapper australiano The Kid Laroi e l’icona pop Justin Bieber. Nuova entrata in quinta posizione, il brano si intitola «Una direzione giusta» e mette insieme il genietto ThaSupreme, Yungest Moonstar e Neffa. Sesto posto assegnato a Camila Cabello, popstar partita dalla versione Usa di X-Factor nel 2012 e diventata una delle icone della musica leggera globale, che torna oggi con il singolo «Don't Go Yet».

