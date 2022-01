Chi ha vinto The Voice Senior 2022: Annibale Giannarelli trionfa con "Lo chiamavano Trinità" - VIDEO

Chi ha vinto The Voice Senior 2022: è Annibale Giannarelli il vincitore della seconda edizione di The voice senior, il programma targato Rai che ieri ha conquistato la serata con 3.882.000 ascoltatori e il 19.5% di share, confermandosi anche quest’anno leader incontrastato del venerdì sera di Rai1, con un media di 3.700.000 ascoltatori e una share del 18.90%. Come vincitore di The voice senior, Annibale Giannarelli avrà la possibilità di incidere un singolo tramite l'etichetta discografica "Universal".

Chi è Annibale Giannarelli, vincitore di The Voice Senior 2022

Annibale Giannarelli, 73 anni, cantante di Sassalbo (Massa Carrara), nella serata di ieri con la sua esibizione sulle note della canzone Lo Chiamavano Trinità - il celebre brano scritto e composto dal maestro Franco Micalizzi e interpretato proprio da Annibale - ha saputo letteralmente conquistare il pubblico da casa che, attraverso il televoto, l’ha eletto vincitore della seconda stagione del talent show condotto da Antonella Clerici, insieme ai coach Loredana Bertè, Orietta Berti, Clementino e Gigi D’Alessio.

Un traguardo che arriva al termine di un percorso divertente ma anche difficile: dopo essere riuscito a impressionare Gigi D’Alessio, alle Blind Auditions, Giannarelli ha dato sempre il massimo in tutte le altre fasi del programma, superando sia la fase di Cut che la semifinale fino ad arrivare al verdetto di ieri sera. Una scelta, quella dei telespettatori, che è arrivata al culmine di una serata ricca di adrenalina e divertimento, che ancora una volta ha saputo confermare il successo di THE VOICE SENIOR - il format internazionale tra i più visti ed amati al mondo e prodotto in Italia da Fremantle - che coniuga divertimento e spunti di riflessione, in un viaggio attraverso la grande musica italiana e internazionale con al centro piccole e grandi storie di vita che hanno toccato il cuore di milioni di telespettatori.

© Riproduzione riservata