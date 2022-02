Chi ha vinto Sanremo 2021? Ecco la classifica generale e tutti i primi posti dal 1951 a oggi

Chi ha vinto Sanremo 2021? E' stato il rock dei Maneskin con il brano Zitti e buoni a trionfare l'anno scorso nella 71/a edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo lanciato da X Factor ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con Chiamami per nome, e Ermal Meta, super favorito della vigilia, terzo con Un milione di cose da dirti. ll verdetto, in qualche modo storico perché premia un genere che ha frequentato poco l’Ariston, è anche frutto di un cast innovativo selezionato da Amadeus per il suo secondo festival.

Ecco la classifica generale di Sanremo 2021:

1. Maneskin – Zitti e buoni

2. Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

3. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

4. Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

5. Irama – La genesi del tuo colore

6. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

7. Annalisa - Dieci

8. Madame – Voce

9. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

10. Arisa – Potevi fare di più

11. La rappresentante di lista - Amare

12. Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera

13. Lo Stato Sociale – Combat Pop

14. Noemi - Glicine

15. Malika Ayake – Ti piaci così

16. Fulminacci – Santa Marinella

17. Max Gazzé – Il farmacista

18. Fasma - Parlami

19. Gaia – Cuore amaro

20. Coma Cose – Fiamme negli occhi

21. Ghemon – Momento perfetto

22. Francesco Renga – Quando trovo te

23. Gio Evan - Arnica

24. Bugo – E invece sì

25. Aiello - Ora

26. Random – Torno a te

Ecco tutti i vincitori del Festival dal 1951 a oggi

- 1951 Nilla Pizzi – "Grazie dei fiori"

- 1952 Nilla Pizzi – "Vola colomba"

- 1953 Carla Boni, Flo Sandon’s – "Viale d’autunno"

- 1954 Giorgio Consolini, Gino Latilla – "Tutte le mamme"

- 1955 Claudio Villa, Tullio Pane – "Buongiorno tristezza"

- 1956 Franca Raimondi – "Aprite le finestre"

- 1957 Claudio Villa, Nunzio Gallo – "Corde della mia chitarra"

- 1958 Domenico Modugno, Johnny Dorelli – "Nel blu dipinto di blu"

- 1959 Domenico Modugno, Johnny Dorelli – "Piove (Ciao ciao bambina)"

- 1960 Tony Dallara, Renato Rascel – "Romantica"

- 1961 Betty Curtis, Luciano Tajoli – "Al di là"

- 1962 Domenico Modugno, Claudio Villa – "Addio… addio"

- 1963 Tony Renis, Emilio Pericoli – "Uno per tutte"

- 1964 Gigliola Cinquetti, Patricia Carli – "Non ho l’età (Per amarti)"

- 1965 Bobby Solo, New Christy Minstrels – "Se piangi se ridi"

- 1966 Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti – "Dio come ti amo"

- 1967 Claudio Villa, Iva Zanicchi – "Non pensare a me"

-1968 Sergio Endrigo, Roberto Carlos Braga – "Canzone per te"

- 1969 Bobby Solo, Iva Zanicchi – "Zingara"

-1970 Adriano Celentano, Claudia Mori – "Chi non lavora non fa l’amore"

-1971 Nada, Nicola Di Bari – "Il cuore è uno zingaro"

- 1972 Nicola Di Bari – "I giorni dell’arcobaleno"

- 1973 Peppino Di Capri – "Un grande amore e niente più"

- 1974 Iva Zanicchi – "Ciao cara come stai?"

- 1975 Gilda – "Ragazza del Sud"

- 1976 Peppino Di Capri – "Non lo faccio più"

- 1977 Homo Sapiens – "Bella da morire"

- 1978 Matia Bazar – "…e dirsi ciao!"

- 1979 Mino Vergnaghi – "Amare"

- 1980 Toto Cutugno – "Solo noi"

- 1981 Alice – "Per Elisa"

- 1982 Riccardo Fogli – "Storie di tutti i giorni"

- 1983 Tiziana Rivale – "Sarà quel che sarà"

- 1984 Al Bano, Romina Power – "Ci sarà"

- 1985 Ricchi e Poveri – "Se m’innamoro"

- 1986 Eros Ramazzotti – "Adesso tu"

- 1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi – "Si può dare di più"

- 1988 Massimo Ranieri – "Perdere l’amore"

- 1989 Anna Oxa, Fausto Leali – "Ti lascerò"

- 1990 Pooh – "Uomini soli"

- 1991 Riccardo Cocciante – "Se stiamo insieme"

- 1992 Luca Barbarossa – "Portami a ballare"

- 1993 Enrico Ruggeri – "Mistero"

- 1994 Aleandro Baldi – "Passerà"

- 1995 Giorgia – "Come saprei"

- 1996 Ron, Tosca – "Vorrei incontrarti fra cent’anni"

- 1997 Jalisse – "Fiumi di parole"

- 1998 Annalisa Minetti – "Senza te o con te"

- 1999 Anna Oxa – "Senza pietà"

- 2000 Avion Travel – "Sentimento"

- 2001 Elisa – "Luce (Tramonti a nord est)"

- 2002 Matia Bazar – "Messaggio d’amore"

- 2003 Alexia – "Per dire di no"

- 2004 Marco Masini – "L’uomo volante"

- 2005 Francesco Renga – "Angelo"

- 2006 Povia – "Vorrei avere il becco"

- 2007 Simone Cristicchi – "Ti regalerò una rosa"

- 2008 Giò Di Tonno, Lola Ponce – "Colpo di fulmine"

- 2009 Marco Carta – "La forza mia"

- 2010 Valerio Scanu – "Per tutte le volte che…"

- 2011 Roberto Vecchioni – "Chiamami ancora amore"

- 2012 Emma – "Non è l’inferno"

- 2013 Marco Mengoni – "L’Essenziale"

- 2014 Arisa – "Controvento"

- 2015 Il Volo – "Grande amore"

- 2016 Stadio – "Un giorno mi dirai"

- 2017 Francesco Gabbani – "Occidentali's Karma"

- 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente"

- 2019 Mahmood "Soldi"

- 2020 Diodato "Fai rumore"

- 2021 Maneskin "Zitti e buoni"

© Riproduzione riservata