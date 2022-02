Glass Animals, "Heat Waves" in vetta alla Global chart di Spotify

In vetta alla classifica Global di Spotify questa settimana troviamo i Glass Animals, band indie rock che si è formata ad Oxford nel 2015 e che ha trovato il successo mondiale attraverso la rete quasi all’istante, oggi tornano con il nuovo singolo «Heat Waves» che raccoglie oltre 30milioni di click. Si accomoda in seconda posizione «abcdefu», la hit della cantautrice statunitense Gayle uscita lo scorso agosto ma portata al successo dalla piattaforma Tik Tok. Gradino più basso del podio dove troviamo «Stay», duetto tra il rapper australiano The Kid Laroi e l’icona pop Justin Bieber.

Quarto posto assegnato al ritorno degli Imagine Dragons, band cult nel panorama indie rock mondiale, il loro nuovo brano si intitola «Enemy» ed è stato composto, con la partecipazione del rapper J.I.D., per la colonna sonora della serie Netflix «Arcane». Salgono al quinto posto Elton John e Dua Lipa, uniti per la prima volta in un duetto dal titolo «Cold Heart», primo singolo che anticipa il nuovo album di Elton John e che vanta la produzione del dj di fama internazionale PNAU.

Sesta posizione dove troviamo «Industry Baby», brano in cui ad incrociare le rime sono i rapper statunitensi Lil Nas X e Jack Harlow, quarto estratto dall’album di esordio di Lil Nas X dal titolo «Montero». Settima posizione occupata da Adele con la sua «Easy On Me», il singolo che ha anticipato l’uscita di «30», suo nuovo disco. Sale all’ottavo posto «We Don't Talk About Bruno», brano che fa parte della colonna sonora del film d’animazione Disney «Encanto», scritto da Lin-Manuel Miranda ed è interpretato dalla cantante statunitense Adassa, dagli attori statunitensi Stephanie Beatriz, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero e dai cantanti colombiani Mauro Castillo e Carolina Gaitàn. Nona posizione per Ed Sheeran con «Shivers» il singolo che ha anticipato l’uscita di «=», l’ultimo disco del cantautore britannico. Chiudono la top ten Rauw Alejandro e Chencho Corleone con la loro «Desesperados».

