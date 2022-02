Eurovision Song Contest, Achille Lauro candidato a rappresentare San Marino

E quando per l'Italia i giochi sono ormai chiusi e la partecipazione di Mahmood e Blanco - reduci dalla recente vittoria al Festival di Sanremo - al prossimo Eurovision Song Contest già confermata, spunta l'opzione che nessuno (o quasi) aveva considerato. Da noi si sa, la partecipazione è riservata ai vincitori del Festival. Ma intorno si aprono spiragli che potrebbero portare sul palco di Torino nomi che sembravano "spacciati" e che invece ora tornano alla ribalta.

Il caso Achille Lauro

Se La Rappresentante di Lista e Tananai hanno cominciato a giocare sui social su una loro possibile candidatura in rappresentanza dei colori di San Marino, quella di Achille Lauro adesso è invece ufficiale. Il suo nome è stato annunciato durante la conferenza di presentazione di "Una voce per San Marino", il contest attraverso quale si eleggerà il nome di chi rappresenterà per la piccola repubblica enclave italiano al prossimo Eurofestival.

Il caso è curioso e ha le carte in regola per creare il precedente. Già quest'anno le richieste sono arrivate da più parti, ma molte delle candidature sono state presentate in ritardo e quindi non potranno essere prese in considerazione. La serata andrà in onda il prossimo 19 febbraio dal Teatro Nuova Dogana e si potrà seguire anche su Rtv San Marino. E chissà che Lauro non riesca ancora una volta a sparigliare e vincere la partita.

