Luigi Strangis, di Lamezia Terme, è tra gli allievi di Amici 21 approdati al serale. Pubblica uno dei suoi inediti più famosi nel 2019, dal titolo "Only You". Oggi ha all'attivo tre singoli, "Vivo", "Muro" e "Tondo". L'ultimo glielo ha regalato Enrico Nigiotti, per celebrare il suo ingresso tra gli allievi del serale.

Luigi è uno dei candidati alla vittoria finale del programma, per il successo che riscuote nelle radio e in streaming e per il suo stile inconfondibile.

