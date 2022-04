"Anima Mia", Cugini di Campagna (1973).

"Anima mia" è il brano che dà il titolo al secondo album de I Cugini di Campagna, pubblicato nel 1973 per l'etichetta discografica Pull.

Il testo di "Anima mia"

Andava a piedi nudi per la strada

Mi vide e come un'ombra mi seguì

Col viso in alto di chi il mondo sfida

E tiene in piedi un uomo con un sì

Nel cuore aveva un volo di gabbiani

Ma un corpo di chi ha detto troppi sì

Negli occhi la paura del domani

Come un ragazzo me ne innamorai

La notte lei dormiva sul mio petto

Sentivo il suo respiro su di me

E poi mi dava i calci dentro il letto

C'è ancora il suo sapore qui con me

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu

Avrei soltanto voglia di sapere (Non cercarmi)

Che fine ha fatto e chi sta con lei (Non pensarmi)

Se sente ancora freddo nella notte

Se ha sciolto i suoi capelli oppure no

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu

