Elodie, ecco il video di "Bagno a mezzanotte": il più scaricato in Italia da Itunes

«Bagno a mezzanotte», brano cantato da Elodie e scritto per lei (anche) da Elisa, è il più scaricato in Italia da Itunes nell’ultima settimana. Featuring d’eccellenza in seconda posizione, loro sono Camila Cabello ed Ed Sheeran, il brano si intitola «Bam Bam». Impennata fino al gradino più basso del podio per Jovanotti con il nuovo singolo «I Love You Baby», in cui il «ragazzo fortunato» si affida alla produzione di Sixpm, il brano non anticipa solo «Il disco del sole», il prossimo lavoro di Cherubini, ma anche la seconda edizione del Jova Beach Party.

Quarta posizione dove troviamo i ragazzi de La Rappresentante di Lista, la loro «Ciao Ciao» si classifica solo settima nella classifica finale della kermesse, ma è tra le più ascoltate dopo la chiusura del sipario dell’Ariston. Dopo aver curato la direzione artistica di «Disumano», ultimo album di Fedez, Dargen D’Amico, convocato al Festival di Sanremo, mette direttamente la propria faccia su «Dove si balla» e si guadagna in questa particolare chart la quinta posizione.

Sesto posto per il dj francese Kungs, che si è fatto conoscere nel mondo grazie al successo di «Lipstick», con «Clap Your Hands», suo nuovo singolo. Debutta al settimo posto l’ex One Direction Harry Styles, questa settimana nuovamente in testa alla Global Chart di Spotify grazie all’immediato successo di «As It Was», oltre 67 milioni di stream al momento, brano pubblicato il 1 aprile 2022 come primo estratto dal terzo album in studio da solista «Harry's House». Scende in ottava posizione «Propaganda», la hit che sta lanciando il nuovo disco di Fabri Fibra, icona assoluta della scena rap italiana, a confezionare il brano con il rapper ci sono Colapesce e Dimartino. New entry anche in nona posizione, lui è Rhove, uno dei nuovi nomi di spicco della scena rap italiana, il video è quello di «Shakerando» nuovo singolo che segna la prima collaborazione col producer francese Voluptyk, con cui l’artista crea un brano divertente ed energico dal sapore internazionale. Chiude la top ten Soha con «Mil Pasos».

