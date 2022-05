"Non cambierei questa vita con nessun'altra", il nuovo singolo di Ligabue VIDEO

Ligabue ha annunciato sui suoi social l’uscita di "Non cambierei questa vita con nessun’altra", la sua nuova canzone fuori a mezzanotte. Nel video, il rocker di Correggio ha dichiarato che presenterà live questa nuova canzone in occasione di '30 anni in un giorno', l’atteso evento in data unica (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

E domani sarà il giorno di "Una storia"

L'autobiografia (edita da Mondadori) con cui Luciano Ligabue si racconta sarà presentata in anteprima dal cantante il 5 maggio al Salone del libro di Torino, in collaborazione con Ogr.

«Questo libro è sia la sua storia, quella più intima, personale e famigliare - si spiega in una nota - sia un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi. Affrontando per iscritto il bilancio della sua esistenza, con l’eclettismo artistico che gli è proprio, il Liga esce dai comodi confini del classico resoconto biografico e tratteggia magistralmente situazioni, luoghi e persone, donando loro una dimensione romanzesca». Il volume è preordinabile in tutti gli store online a partire da domani.

«Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare», scrive Luciano Ligabue autore complessivamente di 22 album, tre film e sei libri.

