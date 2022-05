Eurovision a Torino, Mahmood&Blanco e gli ucraini della Kalush Orchestra cantano Brividi in un locale VIDEO

La musica che unisce al dì la di qualsiasi divisione e steccato. In maniera spontanea in un locale di Torino, in occasione dell'Eurovision 2022, ecco il fuoriprogramma che non ti aspetti. Mahmood e Blanco intenti a cantare "Brividi" insieme agli ucraini della Kalush Orchestra.

I due artisti italiani, accompagnati al pianoforte dall'onnipresente Michelangelo, hanno cantato il brano che per l'occasione si è arricchito della musica del flauto degli ucraini qualificatisi alla finalissima in programma domani sabato 14 maggio.

A cantare sempre il duo che ha trionfato al Festival, ma stavolta accompagnati al pianoforte e al flauto dagli ucraini in uscita libera oggi 12 maggio, dopo essersi qualificati alla finalissima di sabato 14 maggio.

© Riproduzione riservata