Maneskin, ecco il nuovo singolo "Supermodel" - TESTO E TRADUZIONE

I Maneskin, fenomeno rock mondiale, tornano oggi con il nuovo singolo «Supermodel», scritto a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 Miliardo di stream per la loro hit «Beggin'». «Supermodel», dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock'n'roll inimitabile. I Maneskin hanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles.

La band racconta: «Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso - e allo stesso tempo intrigato - il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio «Supermodel": una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perchè ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perchè sai che potrebbe trascinarti nei guai».

I Maneskin presenteranno il nuovo singolo dal vivo durante la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino domani, 14 maggio, a un anno esatto dalla vittoria trionfale che li ha catapultati al n. 1 delle classifiche di tutto il mondo.

La band partirà con il tour mondiale «Loud kids tour» il 31 ottobre dalla data di Seattle, che ha registrato il tutto esaurito, e toccherà altre città Sold Out come New York, San Francisco, Atlanta e Washington. E’ stata anche aggiunta una nuova data a Los Angeles. I Maneskin partiranno poi per il tour europeo, con già diverse date Sold Out, nel 2023 - durante il quale si esibiranno in location iconiche come London's O2 Arena, Accor Arena a Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino. L’estate 2022 li vedrà protagonisti di un tour dei più prestigiosi festival mondiali come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e molti altri.

Faranno nuovamente tappa in Italia per due date previste giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma (Sold Out).

Con un sound classico e allo stesso tempo assolutamente moderno, i Maneskin hanno riportato il rock'n'roll in cima alle classifiche internazionali, mescolandolo perfettamente con un’attitudine contemporanea. Supportati da grandi artisti del calibro di Iggy Pop, The Rolling Stones, Mark Ronson e altri, Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) e Ethan (batteria) hanno iniziato a suonare per le strade di Roma nel 2015 e, in pochissimi anni, hanno conquistato il mondo diventando uno dei gruppi rock più celebri della loro generazione. Al momento la band conta oltre 5 miliardi di stream su tutte le piattaforme digitali. Con il nuovo singolo Supermodel, i Maneskin continuano a confermarsi una delle più entusiasmanti rock band dei nostri tempi.

IL TESTO DI SUPERMODEL

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don't love her back

When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she's got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She's a 90's supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, more than money and cigarettes

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it, hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll

Alone at parties, she's working around the clock

When you're not looking, she's stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I'll pay for that

She's a 90's supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, you just look a bit like her dad

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it, hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll

Eh, huh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Okay

LA TRADUZIONE DI SUPERMODEL

Sola alle feste in una silhouette mortale

Ama la cocaina ma la cocaina non la ricambia

Quando è stanca parla con il “Mare” e fa dei respiri profondi

È una top model degli anni ’90

Ai tempi del liceo quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome la vergine Maria accetta le confessioni

E’ una supermodella degli anni 90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Da sola alle feste

Lavora 24 ore su 24

Quando non guardi ti ruba il tuo Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, pagherò per questo

È una top model degli anni ’90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Sì, è una supermodella degli anni ’90.

È una supermodella degli anni 90

È una supermodella degli anni 90

