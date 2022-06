Elodie si scatena in una danza... Tribale: ecco il nuovo singolo - VIDEO

Esce «Tribale», il nuovo singolo di Elodie, disponibile da oggi, 10 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Online anche il videoclip ufficiale. "Tribale" è l’estate targata Elodie, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv, in collaborazione con Anemone Film. Il nuovo brano segue i successi di «Bagno a mezzanotte», singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane diventando il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, e «Vertigine», disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di stream totali.

